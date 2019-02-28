В пензенском законе о поддержке обманутых дольщиков учли вариант со сменой застройщика Общество

Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Новый критерий масштабного инвестиционного проекта по достройке проблемного объекта, касающийся процедуры смены застройщика, введен в закон Пензенской области о мерах поддержки обманутых дольщиков.

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Представляя соответствующий законопроект, врио начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев пояснил, что наряду с обозначенными ранее критериями масштабного инвестиционного проекта необходимо предусмотреть новый — определение арбитражного суда о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика.

«Положения проекта закона доработаны с учетом замечаний прокуратуры Пензенской области», — отметил он в ходе 17-й очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в четверг, 28 февраля.

В связи с этим член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев поинтересовался, затронет ли нововведение какие-либо имеющиеся в регионе проблемные объекты.

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По словам Александра Киндаева, под законопроект подпадает дом на улице 8 Марта — его начинала возводить обанкротившаяся компания «Пензастрой», а теперь работы продолжает ООО «ПКФ «Термодом».

«В отношении объекта по 8 Марта определением арбитражного суда принято [решение] о передаче объекта правообладателю — «Термодому». Предшествовало этой процедуре согласование передачи данного объекта через Минстрой Российской Федерации», — сказал он.

После этого депутаты проголосовали за данный законопроект единогласно.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», определением Арбитражного суда Пензенской области от 29 января 2019 года было удовлетворено заявление компании «Термодом» о намерении стать приобретателем объектов незавершенного строительства и земельного участка на улице 8 Марта и исполнить обязательства застройщика.

Не согласившись с этим, Федеральная налоговая служба обратилась в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить определение Арбитражного суда Пензенской области и принять новый судебный акт, удовлетворив заявление застройщика частично.

Рассмотрение жалобы назначено на 14 марта.

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В августе 2017 года был принят региональный закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области», в который впоследствии неоднократно вносились изменения.

В соответствии с документом, юрлицам, принявшим на себя обязательство по завершению строительства проблемных объектов, предоставляются в аренду без проведения торгов земельные участки, находящиеся в госсобственности региона, муниципальной собственности, или те, госсобственность на которые не разграничена. Основанием для этого будет являться распоряжение губернатора о признании инвестиционного проекта масштабным.