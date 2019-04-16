В Пензе стало меньше самовольных построек — вице-мэр Экономика

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Количество самовольно возведенных объектов капитального строительства уменьшилось в Пензе. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов, комментируя ситуацию, сложившуюся за период с 2017 года по настоящее время.

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«Их стало меньше», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 16 апреля.

Магомед Агамагомедов добавил, что это подтверждают данные отдела строительства управления градостроительства и архитектуры мэрии.

По его словам, предприниматели на стадии начала проектирования или при получении прав на земельный участок стали чаще обращаться с вопросами о том, как возвести здание без нарушений и какими документами следует руководствоваться.

«Такую [разъяснительную] работу мы ведем», — добавил вице-мэр.