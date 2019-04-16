EN
15:53:09 Вторник, 16 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе стало меньше самовольных построек — вице-мэр

15:41 | 16.04.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Количество самовольно возведенных объектов капитального строительства уменьшилось в Пензе. Об этом сообщил вице-мэр Магомед Агамагомедов, комментируя ситуацию, сложившуюся за период с 2017 года по настоящее время.

В Пензе стало меньше самовольных построек — вице-мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Их стало меньше», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 16 апреля.

Магомед Агамагомедов добавил, что это подтверждают данные отдела строительства управления градостроительства и архитектуры мэрии.

По его словам, предприниматели на стадии начала проектирования или при получении прав на земельный участок стали чаще обращаться с вопросами о том, как возвести здание без нарушений и какими документами следует руководствоваться.

«Такую [разъяснительную] работу мы ведем», — добавил вице-мэр.

Загрузка...
Читайте также
В «Пензаэнерго» пройдет конкурс профмастерства персонала «МРСК Волги» Мэр Пензы призвал к аккуратности при проведении работ в районе оборонительного вала
На улице Белинского в Пензе обустроят парковку На улице Глазунова в Пензе мужчина разбился при падении из окна на 8 этаже
Пензенский кластер «Биомед» представил продукцию на международной выставке в Узбекистане В Пензе наметили шаги по борьбе со стихийной рекламой на остановках
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама