Пензенская область получила 93 млн. рублей в рамках проекта «БКАД» Экономика

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Пензенская область получила из федерального бюджета около 93 млн. рублей в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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Как сообщает пресс-служба областного Минстроя, эти средства позволят провести ремонт 14 км двух дорог регионального и межмуниципального значения.

Один из участков на автодороге «Тамбов — Пенза» — Междуречье — Сердобск» имеет протяженность 12 км. Подрядная организация определена, специалисты приступили к подготовительным работам.

Также планируется привести в порядок участок протяженностью около 2 км на автодороге «Поим — Башмаково — Земетчино». Заключить контракт с подрядной компанией намечено до 29 апреля.