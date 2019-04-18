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Проблемный дом на улице Ново-Казанской в Пензе к маю будет готов примерно наполовину

15:25 | 18.04.2019 | Экономика

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Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Степень готовности проблемного дома на улице Ново-Казанской в Пензе, который после банкротства ОАО «Пензастрой» взялось достраивать ООО «Новое решение», составит к маю около 50%. Об этом сообщил генеральный директор компании Марат Акчурин.

Проблемный дом на улице Ново-Казанской в Пензе к маю будет готов примерно наполовину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что на объекте завершены все работы по кирпичной кладке, вставлены окна.

По словам Марата Акчурина, специалисты приступили к утеплению фасада и разводке электрики по квартирам.

Руководитель «Нового решения» уточнил, что на стройплощадке трудятся около 100 человек.

Также гендиректор компании отметил, что к настоящему времени в достройку дома уже вложено около 150 млн. рублей, а к маю эта сумма достигнет 180 млн. рублей.

Марат Акчурин добавил, что сдать объект планируется до конца 2019 года.

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В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что в соответствии с региональным законом о поддержке обманутых дольщиков компании намечено предоставить земельные участки на льготных условиях.

По его словам, сформировано три участка — на ГПЗ-24, на улицах Измайлова и Калинина.

«Как только будет сформировано ЖСК, мы будем готовы предложить эти земельные участки для [реализации] масштабных инвестиционных проектов», — сказал он в ходе выездного совещания на стройплощадке в четверг, 18 апреля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 апреля 2018 года дом на улице Ново-Казанской в Пензе, который начинала возводить обанкротившаяся компания «Пензастрой», был признан проблемным объектом.

Осенью ООО «Новое решение» взялось за достройку проблемного дома в рамках достигнутой устной договоренности с правительством Пензенской области.

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