Ирина Кочеткова доложила о привлечении доходов от использования муниципального имущества Экономика

Пенза, 21 мая 2019. PenzaNews. 75,3 млн. рублей должно поступить в бюджет Пензы в мае от обращения с находящимися в муниципальной собственности земельными участками, 67,9 млн. рублей — в июне и 63,8 млн. рублей в июле. Об этом сообщила начальник управления муниципального имущества (УМИ) мэрии Ирина Кочеткова.

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«Данный показатель планируется достичь за счет продажи земельных участков под объекты некапитального строения, продажи земельных участков через аукционы, увеличения поступлений от аренды в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков и претензионно-исковой работы. В настоящее время увеличение стоимости аренды, связанной с изменением кадастровой стоимости земельных участков, составило 10,4 млн. рублей», — пояснила она в ходе совещания в мэрии во вторник, 21 мая.

Ирина Кочеткова добавила, что возрос интерес собственников к выкупу земельных участков под принадлежащими ими объектами.

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«По состоянию на 16 мая, по данному виду доходов превышение плана составляет уже более 11,3 млн. рублей», — уточнила руководитель УМИ.

Она напомнила, что в муниципальной собственности числится 7 тыс. 189 жилых помещений — квартир и комнат.

«Из них 6 тыс. 680 в настоящее время находятся уже в казне. В 2019 году будут зарегистрированы фактически уже 509 жилых помещений. Данное количество находится у нас в работе. Заключен муниципальный контракт в отношении 416 жилых помещений, в отношении 93 [...] ведутся аукционные процедуры», — сказала Ирина Кочеткова.

Говоря об инженерной инфраструктуре на территории города, она отметила, что с января по апрель текущего года было выявлено 47 бесхозяйных объектов.

«В том году мы на учет поставили бесхозяйных объектов теплоснабжения 80 штук, водоснабжения и водоотведения — 52 объекта, газоснабжения — 67 объектов, семь объектов освещения и пять объектов электричества», — привела начальник управления актуальные данные.

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В продолжение темы она обратила внимание на то, что большое внимание уделяется выявлению земельных участков, которые не осваиваются по договорам аренды, и тех, которые можно выставить на продажу.

«В работе управления муниципального имущества имеется уже 46 претензий. Это в отношении в основном нестационарных [торговых объектов]. В том числе есть претензионная работа по автомойкам, есть ИЖС [индивидуальное жилищное строительство]. В судебном порядке у нас 16 производств, в том числе получено на прошлой неделе два решения суда», — сказала Ирина Кочеткова.

Она сообщила, что за четыре месяца погашена задолженность за аренду земельных участков в размере 14 млн. 240 тыс. рублей.

«Продолжается работа по взысканию задолженности в судебном порядке, а также в рамках исполнительного производства. В бюджет поступило более 5 млн. рублей на сегодняшний момент. В частности, с одного юридического лица поступило […] 1,7 млн. рублей», — добавила руководитель управления.

По словам Ирины Кочетковой, с начала года УМИ была списана безнадежная задолженность в сумме 27 млн. рублей за аренду жилых помещений и участков.