Пенза возвращает себе городские земли Статьи

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Администрация Пензы подвела промежуточные итоги работы по возврату муниципалитету земельных участков. В активную фазу эта деятельность вступила в 2016 году — вскоре после того, как на пост мэра был избран Виктор Кувайцев. Судьба каждой отдельно взятой территории отличается: в каком-то случае земля ушла в частные руки сомнительным путем, в других — арендаторы не спешили осваивать участки в соответствии с условиями договоров, а в третьих — имело место банальное нежелание платить за использование городской земли.

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По данным управления муниципального имущества (УМИ) мэрии, всего за этот период велась претензионно-исковая работа в отношении 267 участков. Как итог — возвращен 101 из них. В 60% случаев речь идет о земле под нестационарными торговыми объектами (НТО), находившимися на «красных линиях». Но гораздо более интересны территории, которые воспринимаются как лакомые куски.

Два участка за «Дизель-Ареной»

Зарегистрированная в подмосковных Люберцах компания «Стройдевелопмент» обязана вернуть муниципалитету два арендованных земельных участка площадью 10 тыс. 271 и 83 тыс. 776 кв. метров, расположенных на улице Окружной. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Пензенской области от 22 января 2019 года. Им же удовлетворены требования УМИ о расторжении договора аренды №465/08 от 29 декабря 2008 года.

В ходе разбирательства установлено, что более 10 лет назад земельный участок площадью свыше 94 тыс. кв. метров был предоставлен ОАО «СКМ Инжиниринг» в аренду на три года под строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с предприятиями обслуживания и средств размещения.

В мае 2010 года на основании постановления мэрии единый участок был разделен на два. Спустя примерно год в договор внесли изменения, в соответствии с которыми земля большей площади предназначалась под жилые дома блокированной застройки, а меньшей — под многофункциональные развлекательные комплексы.

В мае 2014 году срок действия договора аренды был продлен до 18 апреля 2019 года, а в декабре права и обязанности арендатора перешли от ОАО «СКМ Инжиниринг» к ООО «Стройдевелопмент».

В своем отзыве эта компания с иском не согласилась, указав на то, что на части одного из земельного участков в августе 2013 года в рамках долгосрочной целевой программы «Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010–2013 годы» была построена и поставлена на кадастровый учет автостоянка площадью около 14 тыс. кв. метров. По мнению ответчика, с этого момента у него отсутствовала обязанность по внесению арендной платы.

Однако суд с этим доводом не согласился, сделав вывод о том, что арендатор нарушил существенные условия договора, допустив значительный размер задолженности и просрочив оплату в течение длительного периода.

По словам начальника управления муниципального имущества администрации Пензы Ирины Кочетковой, задолженность по арендной плате за земельные участки за спортивно-зрелищным комплексом «Дизель-Арена» превышала 4 млн. рублей, к тому же они не осваивались. Она отмечает, что попытки урегулировать спор в досудебном порядке ни к чему не привели, в итоге вопрос был решен в ходе процесса, который оказался достаточно длительным и тяжелым.

«В результате мы получили решение суда, в котором сказано, что эти участки должны быть возвращены в муниципалитет. Поэтому мы сейчас по данным участкам находимся в стадии возврата», — поясняет руководитель УМИ.

Земля на улице Антонова

25 сентября 2018 года Арбитражный суд Пензенской области принял решение, которым обязал пензенскую фирму «Гарм» возвратить муниципалитету земельный участок площадью 6 тыс. 244 кв. метра, расположенный на улице Антонова в районе профессионального училища №40.

Установлено, что 11 февраля 2008 года с Рафиком Алюшевым был заключен договор аренды №22/08, предметом которого являлось предоставление участка под проектирование и строительство многоэтажного гаража. Весной того же года права и обязанности арендатора перешли к ПГСК «Перспективный», а в апреле 2017-го — к ООО «Гарм».

Изначально действие договора аренды было рассчитано по 25 декабря 2010 года, а затем продлено до 2 декабря 2017 года.

При приближении этого срока муниципалитет заранее уведомил арендатора о том, что не имеет намерения продлевать договор. Участок было предложено вернуть. Однако компания оказалась против. Осенью 2017 года организация обратилась за разрешением на строительство многоэтажного паркинга, возвести который до окончания срока действия договора она в любом случае не успела бы.

К этому времени изменилось и назначение данной территории. Причем это произошло еще в октябре 2015 года, то есть до перехода прав арендатора к ООО «Гарм». Тогда Юрий Кривов, который на тот момент занимал должность главы администрации Пензы, подписал постановление №1749 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Антонова, улицей местного значения, перспективной дорогой вдоль реки Суры». Согласно этому документу, на земельном участке предполагается строительство многоквартирного жилого дома.

Изучив все обстоятельства данного дела, суд пришел к выводу, что требования управления муниципального имущества мэрии Пензы являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению.

Апелляция в Самаре не нашла оснований для пересмотра решения. Постановлением от 26 декабря 2018 года жалоба арендатора была оставлена без удовлетворения.

Участки у «Воейкова» и на улице Перспективной

На состоявшемся недавно в мэрии совещании, на котором подводили промежуточные итоги работы по возвращению земельных участков, речь также зашла о территории, расположенной неподалеку от дворца единоборств «Воейков». Решение по ней было принято Первомайским районным судом Пензы еще в 2016 году. Тогда с иском обратился прокурор, который настаивал на истребовании муниципального имущества из чужого незаконного владения.

В ходе разбирательства выяснилось, что две территории выбыло из владения города без согласия собственника — в нарушение норм законодательства.

Так, 3 сентября 2015 года была произведена государственная регистрация права собственности ООО «РСУ-ЛИК» на земельные участки площадью примерно по 18 тыс. кв. метров, один из которых располагался вблизи ГУП «Тепличный», а другой — в районе улицы Перспективной, северо-восточнее ОАО «АК «Домостроитель». При этом в качестве основания были представлены нотариально заверенные копии постановлений администрации Пензы №1523/2 от 25 августа 1999 года и №1610/2 от 15 октября 1997 года о передаче земель в бессрочное (постоянное) пользование. Однако, как установлено в суде, в действительности такие документы мэрией не издавались.

Вместе с тем уже через несколько дней — 7 сентября — «РСУ-ЛИК» в лице генерального директора Олега Сидорова и Валерий Долгушев заключили договоры купли-продажи двух земельных участков, предназначенных для строительства складских и производственных помещений.

11 февраля 2016 года Валерий Долгушев как новый собственник продал один из участков Александру Горбунову.

Изучив все обстоятельства дела, суд сделал вывод о том, что у компании «РСУ-ЛИК» отсутствовали законные основания для возникновения права собственности на спорные земли, а потому она не могла распоряжаться ими путем заключения договоров купли-продажи.

Так как имущество выбыло из владения собственника — муниципалитета — помимо его воли, он вправе истребовать его у добросовестного приобретателя. Таким образом, право собственности Валерия Долгушева и Александра Горбунова на муниципальную землю было прекращено, и суд обязал их вернуть участки городу.

Смотровая площадка на Западной поляне

О том, что смотровая площадка на Западной поляне больше не будет находиться в частных руках, мэр Пензы Виктор Кувайцев объявил 2 апреля на совещании в городской администрации. Он пояснил, что соответствующее решение суда уже вступило в законную силу.

«По территории смотровой площадки надо делать межевание, поставить его [земельный участок] на кадастровый учет как рекреационную зону», — сказал он в тот день.

На другом совещании Виктор Кувайцев вновь акцентировал внимание на том, что смотровая площадка при должном благоустройстве может стать местом притяжения жителей и гостей города. При этом территория подходит для установки здесь знакового объекта, который будет виден издалека. Идею размещения какой-либо доминанты поддерживает и начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Нина Кутырева.

Что же касается непосредственно возвращения земельного участка площадью более 4,9 тыс. кв. метров, расположенного в районе улицы Горной, то такое решение Арбитражный суд Пензенской области принял 10 декабря 2018 года. В качестве ответчика выступало ООО «Стройдевелопмент» — та же компания, которая фигурировала в деле о земле за «Дизель-Ареной».

Установлено, что договор аренды был заключен 18 августа 2006 года с ООО «Артстрой». При этом земельный участок предназначался для комплексного освоения в целях поэтапного проектирования и строительства многофункционального здания в составе жилого дома. Срок действия документа истек в августе 2009-го, однако арендатор продолжал пользоваться объектом при отсутствии возражений со стороны арендодателя. Следовательно, договор считался возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. Весной 2015 года компания «Артстрой» уступила права и обязанности по договору фирме «Стройдевелопмент».

В мае 2018-го УМИ уведомило арендатора об отказе от договора и о том, что будет считать его расторгнутым по истечении трех месяцев, однако участок муниципалитету возвращен не был.

Согласно выводам суда, городские власти соблюли все необходимые процедуры, и 29 августа 2018 года договор аренды прекратил свое действие. В связи с этим коммерческая организация утратила право пользования имуществом. Также было учтено, что участок не был освоен и не использовался арендатором.

«В настоящее время ведется исполнительное производство», — поясняет глава УМИ Ирина Кочеткова.

Земля под тиром вблизи «Родины»

Другая резонансная история связана с участком, который формально находится на улице Белинского, а по факту располагается в сквере имени М.Ю. Лермонтова — вблизи строящегося Спасского кафедрального собора, здания бывшего кинотеатра «Родина» и маршрута прохождения будущей пешеходной связи между Первохрамом и улицей Кирова.

В открытом доступе размещены сведения, согласно которым индивидуальный предприниматель Тамара Борискина в декабре 2014 года приобрела у ДОСААФ отдельно стоящее нежилое здание — тир — общей площадью около 112 кв. метров. Спустя почти год она обратилась в администрацию Пензы с заявлением о предоставлении в собственность участка для размещения тира, однако мэрия ей отказала, сославшись на то, что речь идет об особо охраняемой природной территорий местного значения.

Вместе с тем 5 февраля 2016 года за Тамарой Борискиной было зарегистрировано право собственности на этот участок рыночной стоимостью 14,6 млн. рублей. Как подтверждено вступившим в силу приговором суда, это было сделано незаконно — государственный регистратор признан виновным в халатности. Другим судебным актом от 28 июня 2016 года право собственности предпринимательницы на землю в сквере признано отсутствующим.

В июле женщина вновь обратилась в мэрию с заявлением, в котором просила предоставить ей тот же участок в собственность, но уже для размещения объектов общественного питания. Однако она опять получила отказ.

Пока предпринимательница пыталась оспорить его в суде, параллельно шло еще одно разбирательство, в ходе которого установлено, что Тамара Борискина произвела реконструкцию объекта недвижимости, а фактически возвела новое сооружение, при этом за разрешением — как на строительство, так и на ввод в эксплуатацию — она не обращалась. В итоге объект был признан самостроем, который надлежит снести.

С учетом этого 15 апреля 2019 года суд подтвердил законность отказа администрации Пензы предоставить ей землю, на которой находится самовольная постройка.

Участок в районе улиц Толстого и Ухтомского

Эта территория общей площадью 3 тыс. 850 кв. метров была предоставлена индивидуальному предпринимателю Алексею Рогачеву по договору аренды от 2 июня 2010 года. Предполагалось, что на ней будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

Впоследствии период, на который рассчитан документ, был продлен до 10 декабря 2015 года, а затем — в отсутствие возражений арендодателя — он продолжил свое действие на неопределенный срок.

В апреле 2018 года УМИ направило в адрес предпринимателя претензию, в которой уведомило его об одностороннем отказе от договора по истечении трех месяцев и указало на обязанность ответчика в течение пяти дней после этого сдать земельный участок.

Мирно урегулировать этот вопрос не удалось, поэтому он решался в судебной плоскости. Было установлено, что какие-либо объекты недвижимости на спорном земельном участке так и не построены, при этом Алексей Рогачев не представил доказательств того, что занимался разработкой строительной документации и ее согласованием. Договор аренды прекратил свое действие с 25 июля 2018 года, поэтому предприниматель утратил право пользования этой землей и, в соответствии с решением Арбитражного суда Пензенской области от 12 декабря, обязан вернуть ее муниципалитету.

Комментируя этот случай, Ирина Кочеткова отметила, что предприниматель не только не осваивал земельный участок, но и накопил задолженность в размере около 1 млн. рублей, а также всячески препятствовал его возвращению городу.

«В результате мы получили решение суда, этот участок также в стадии возврата», — констатировала начальник УМИ.

Участок на улице Загоскина

Говоря об этой территории, руководитель управления муниципального имущества сообщила о задолженности примерно в 26 млн. рублей. Как отмечается в судебном решении от 24 декабря 2018 года, договор с арендатором — ООО «Новотех» — был заключен 8 июня 2010 года. В соответствии с этим документом, на участке площадью 1 тыс. 342 кв. метра было предусмотрено строительство офисно-производственного здания «Академпроект».

Изначально договор был заключен на период по 23 января 2012 года, а затем его действие продлили на неопределенный срок.

19 июня 2018 года УМИ направило в адрес компании претензию, в которой уведомило об одностороннем отказе от договора по истечении трех месяцев и указало на обязанность в течение пяти дней после этого сдать земельный участок.

В связи с тем, что организация «Новотех» после 21 сентября утратила право пользования арендованным имуществом, а также с учетом отсутствия каких-либо объектов недвижимости на спорном участке суд обязал фирму возвратить землю городу.

По словам Ирины Кочетковой, решение суда на данный момент исполнено, прорабатывается возможность дальнейшего предоставления участка заинтересованным лицам.

Земля в районе улиц Рабочей и Сурской

При обсуждении возвращенных муниципалитету земель чиновники также называют территорию в районе улиц Рабочей и Сурской, судебные разбирательства по которой завершились в январе 2019 года.

В роли ответчика выступал индивидуальный предприниматель Алексей Юдин. В качестве третьего лица был привлечен Игорь Николаев. Согласно ходатайству арендатора, именно он фактически использовал спорный участок, а также владеет забором, которым огорожена эта территория. Так как в декабре 2018 года Игорь Николаев был признан банкротом, в качестве третьего лица привлекли его финансового управляющего Юлию Звозникову.

Как отмечается на сайте Арбитражного суда Пензенской области, договор аренды был заключен 15 мая 2003 года. При этом изначально арендатором числилась Фатыма Бахтиярова. Предполагалось, что вблизи моста будет размещена автостоянка с пунктом технического обслуживания. В ноябре того же года права и обязанности по договору перешли к Алексею Юдину.

В марте 2018 года УМИ направило в адрес ответчика претензию, в которой уведомило об одностороннем отказе от договора и указало, что считает его расторгнутым по истечении трех месяцев. Спустя пять дней после этого участок надлежало вернуть. Между тем этого сделано не было, из-за чего пришлось решать данный вопрос в суде.

По имеющимся сведениям, в настоящее время земля вновь находится в распоряжении муниципалитета. Обсуждаются варианты ее дальнейшего использования.

От первого лица

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, комментируя проведенную с начала 2016 года работу, назвал ее колоссальной. При этом он обратил внимание на то, что упреки, которые периодически звучат в адрес городской власти в части земельных отношений, нередко исходят именно от тех, кто недоволен изменившейся ситуацией. Тому, на что годами закрывались глаза, положен конец: игрокам рынка приходится действовать в соответствии с законом и рассчитываться по старым долгам.

«Я думаю, что никого убеждать не надо — мы очень тактично, грамотно выстраиваем отношения с застройщиками, очень ко всем внимательно относимся. Единственное, если есть какая-то, может быть, в наш адрес неудовлетворенность, это только, наверное, связано с тем, что у кого-то из застройщиков были земельные участки, были долги по арендной плате. [...] Нам с ними пришлось тесно поработать с точки зрения закона, чтобы привести все в соответствие», — пояснил он на совещании в мэрии.

Виктор Кувайцев отдельно обратил внимание на то, что многие истории «пришли из прошлого», в том числе и связанные с самовольным строительством. Вместе с тем, по словам мэра, за последние годы не допущено появления в городе ни одного большого объекта, который был бы возведен незаконно.

Это подтверждает и Нина Кутырева, возглавившая управление градостроительства и архитектуры администрации Пензы в июле 2018 года.

«За мой период работы — вторая половина 2018-го – начало 2019-го — [...] я такого не припомню», — подчеркнула она.

Обсуждая тему, связанную с использованием муниципальной земли, Виктор Кувайцев ставит задачу: неукоснительно соблюдать все нормы и требования, тогда и строительство будет вестись цивилизованно, и комфортная среда будет повсеместно, а не только там, где ее специально создают.

Светлана Полосина