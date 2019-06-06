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Модернизация «Васильевской птицефабрики» потребует вложения 1 млрд. рублей

12:43 | 06.06.2019 | Экономика

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Санкт-Петербург, 6 июня 2019. PenzaNews. Модернизация производства «Васильевской птицефабрики», на которую потребуются инвестиции в размере 1 млрд. рублей, стала одной из тем рабочей встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и гендиректора группы «Черкизово» Сергея Михайлова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня.

Модернизация «Васильевской птицефабрики» потребует вложения 1 млрд. рублей

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, проект предполагает замену двух устаревших линий убойного завода, рассчитанных на 6 и 8 тыс. голов в час, на современную, мощностью 13 тыс. голов в час.

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Также участники рабочей встречи затронули тему организации экспортных поставок мяса группы «Черкизово» в Китай.

Глава региона Иван Белозерцев отметил, что группа «Черкизово» и Пензенская область являются стратегическими партнерами и реализуют крупные инвестиционные проекты, в результате которых в регионе появляются новые рабочие места, растет налогооблагаемая база, потребители получают качественную продукцию.

«Меня как губернатора очень радует то, что Вы приняли решение об увеличении числа откормочных площадок [свиней] на территории Пензенской области в рамках второй очереди проекта, который будет осуществляться в 2020–2021 годах», — добавил он.

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