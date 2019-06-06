Иван Белозерцев предложил китайской корпорации реализовать проекты в Пензенской области Экономика

Санкт-Петербург, 6 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил председателю «Харбинской электрической корпорации» Сы Цзэфу рассмотреть возможность организации на территории региона совместных производств по переработке мяса птицы, выпуску газогенерационных установок, реконструкции электростанций, открытию сервисов по эксплуатации сельскохозяйственной техники.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе встречи, состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума «ПМЭФ» в четверг, 6 июня, глава региона отметил, что в последние годы существенно углубились отношения между Россией и Китаем, что сказалось на развитии сотрудничества между регионами этих стран, например, в Пензенской области успешно работает партнер «Харбинской электрической корпорации» — пекинская электротехническая компания «Джунэнда».

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«Реализуется ряд инвестиционных проектов — строительство комплекса по выращиванию грибов, а также переработки сельскохозяйственных культур. Руководство компании планирует расширять парк сельхозтехники. Нам очень хотелось бы, чтобы ее поставщиком выступила именно «Харбинская электрическая корпорация» — крупнейший дистрибьютор в КНР, способный гарантировать качество аппаратуры. Уверен, что это сотрудничество, которому я обещаю всестороннюю поддержку со стороны правительства Пензенской области, будет выгодным для всех участвующих в нем сторон», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.