Владимир Путин присвоил аэропорту Пензы имя Виссариона Белинского Общество

Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. Президент России Владимир Путин постановил присвоить аэропорту Пензы имя литературного критика, писателя, публициста и философа Виссариона Белинского. Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, 31 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего же этим документом имена известных личностей присвоены 44 воздушным гаваням России, в том числе имя поэта Михаила Лермонтова, право на которое оспаривала Пенза, присвоено аэровокзалу Минеральных Вод.

Кроме того, международному аэропорту «Шереметьево» присвоено имя Александра Пушкина, «Домодедово» — Михаила Ломоносова, «Внуково» — Андрея Туполева.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», изначально в проект «Великие имена России», стартовавший 11 октября, было включено 45 аэропортов страны. Пензенский в их число не попал, однако затем конкурс был продлен и к нему присоединились Пенза и Калуга.

В ходе первого тура голосования за присвоение одного из трех имен в отношении аэропорта Пензы было учтено 404 тыс. 893 голоса: 355 тыс. 702 (87%) — за Михаила Лермонтова, 28 тыс. 952 (7%) — за Александра Куприна, 20 тыс. 239 (4%) — за Виссариона Белинского. Однако победителем в борьбе за имя Лермонтова стал аэропорт Минвод, а не Пензы.

После этого Пенза была включена в число участников второго тура финального голосования, по результатам которого предпочтение было отдано Виссариону Белинскому.