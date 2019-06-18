В Пензе будут сопровождать решение вопросов, поднятых на дне открытых дверей для бизнеса Экономика

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил подчиненным, курирующим сферу экономики, отслеживать решение вопросов, с которыми предприниматели обратились к чиновникам в ходе дня открытых дверей для бизнеса, впервые проведенного 13 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его мнению, важно понимать, каких реальных результатов удалось добиться благодаря такому формату работы.

«Они пришли, мы их проконсультировали, мы им помогли, дальше-то что? Они создали бизнес или улучшили его? Или увеличили количество рабочих мест? Что им это дало? Об этом надо тоже говорить», — сказал Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии во вторник, 18 июня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», день открытых дверей для бизнеса планируется вновь провести в администрации Пензы 15 июля.