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В Пензе будут сопровождать решение вопросов, поднятых на дне открытых дверей для бизнеса

12:57 | 18.06.2019 | Экономика

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Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил подчиненным, курирующим сферу экономики, отслеживать решение вопросов, с которыми предприниматели обратились к чиновникам в ходе дня открытых дверей для бизнеса, впервые проведенного 13 июня.

В Пензе будут сопровождать решение вопросов, поднятых на дне открытых дверей для бизнеса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его мнению, важно понимать, каких реальных результатов удалось добиться благодаря такому формату работы.

«Они пришли, мы их проконсультировали, мы им помогли, дальше-то что? Они создали бизнес или улучшили его? Или увеличили количество рабочих мест? Что им это дало? Об этом надо тоже говорить», — сказал Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии во вторник, 18 июня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», день открытых дверей для бизнеса планируется вновь провести в администрации Пензы 15 июля.

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