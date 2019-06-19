Имущество аэропорта Пензы включено в план приватизации Экономика

Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Объекты движимого и недвижимого имущества государственного бюджетного учреждения «Аэропорт города Пензы», подведомственного региональному Минпрому, включены в прогнозный план приватизации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Соответствующее решение депутаты областного парламента большинством голосов поддержали на 21-й очередной сессии в среду, 19 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Выступая по данному вопросу, начальник департамента государственного имущества Пензенской области Андрей Кудинов сообщил, что изменения в план приватизации имущества региона предложены в связи с необходимостью комплексного развития аэропорта.

«Реализация проекта будет способствовать снятию инфраструктурных ограничений по пропускной способности, обеспечению региона красивым новым зданием аэровокзала. Немаловажным аспектом является сокращение расходов бюджета Пензенской области на сумму ежегодно более 100 млн. рублей. Кроме того, предполагается и расширение сети полетов», — пояснил он.

Андрей Кудинов подчеркнул, что приватизация будет проводиться без приостановки деятельности аэропорта.

«Планируется создание акционерного общества с участием Пензенской области и инвестора», — сказал руководитель департамента.

Читайте также

В Совете Федерации обсудили, каким должен быть аэропорт Пензы

Он добавил, что также в план приватизации включается здание в Сердобске, в котором, согласно пояснительной записке, располагается бизнес-инкубатор.

В итоге за принятие соответствующее постановления проголосовали 26 депутатов, еще один воздержался.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 июня 2019 года в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между правительством Пензенской области и ООО «Новапорт Холдинг» было заключено соглашение о намерениях по строительству современного аэровокзала на условиях государственно-частного партнерства.

Позднее губернатор Иван Белозерцев пояснил, что компания намерена приобрести контрольный пакет акций вновь созданного акционерного общества после приватизации пензенского аэропорта.