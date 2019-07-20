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Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за I полугодие исполнен на 100,2%

10:11 | 20.07.2019 | Экономика

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Пенза, 20 июля 2019. PenzaNews. Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за период с января по июнь 2019 года исполнен на 100,2%. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за I полугодие исполнен на 100,2%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В консолидированный бюджет области поступило 29 млрд. 953,6 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы составили 20 млрд. 314,4 млн. рублей, или 100,4% к плану; безвозмездные поступления — 9 млрд. 639,2 млн. рублей, или 99,9% от ожидаемого уровня.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 100,3%: при плане в 25 млрд. 968,3 млн. рублей фактически поступило 26 млрд. 33,5 млн. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 16 млрд. 386,3 млн. рублей при запланированном объеме 16 млрд. 322,4 млн. рублей. План выполнен на 100,4%.

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