В бюджет Пензенской области за полгода от аренды имущества поступило 18 млн. рублей Экономика

Пенза, 20 июля 2019. PenzaNews. Департамент государственного имущества Пензенской области обеспечил поступление в бюджет региона 18 млн. 230 тыс. рублей от аренды имущества с января по июнь 2019 года, что на 34% превышает плановый показатель.

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По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления в бюджет Пензенской области доходов от аренды имущества увеличились на 4,4 млн. рублей.

В бюджеты муниципальных образований за полгода от земельного налога поступили доходы в сумме 423 млн. 375 тыс. рублей, что почти на 7% выше плана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение доходов муниципальных образований от поступления земельного налога составило 38 млн. 835 тыс. рублей, сообщается на сайте департамента госимущества Пензенской области.