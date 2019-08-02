«Термодом» начал продавать квартиры в Пензе Экономика

Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Строительный холдинг «Термодом» объявил о начале продаж квартир в Пензе.

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Речь идет о жилом комплексе «8 Марта», возведение которого ведется на одноименной улице.

Его строительство начинала компания «Пензастрой», которая впоследствии обанкротилась. «Термодом» принял на себя обязательство ввести объект в эксплуатацию и успешно прошел процедуру смены застройщика.

Как сообщается на сайте холдинга, в новом жилом комплексе будут квартиры, рассчитанные на разные категории покупателей — от однокомнатных до пентхаусов. Проектом предусмотрены подземный паркинг, детские площадки и зеленые зоны отдыха.

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Прежде «Термодом» предлагал в Пензенской области жилье в новостройках лишь на территории села Засечного, где застройщик продолжает развивать микрорайон «Город Спутник», и в городе Заречном. Кроме того, холдинг строит и реализует жилье в столице Мордовии — Саранске.

По данным мэрии, в 2018 году в Пензе было введено в эксплуатацию более 300 тыс. кв. метров жилья. На многоквартирные и индивидуальные дома пришлось 150,6 тыс. и 149,4 тыс. кв. метров соответственно.

В 2019 году в областном центре планируется сдать 500 тыс. кв. метров жилья, в том числе 256 тыс. кв. метров — в многоквартирных домах.