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Лучшим стеклодувом Пензенской области признан Дмитрий Советкин

10:28 | 05.08.2019 | Экономика

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Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Сотрудник ООО «Бахметьевский завод» Дмитрий Советкин одержал победу в региональном конкурсе профмастерства в номинации «Лучший стеклодув» в Пензенской области.

Лучшим стеклодувом Пензенской области признан Дмитрий Советкин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, второе место занял его коллега по предприятию Сергей Садыров, а третье — представитель ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» Сергей Кузьмин.

Конкурс включал в себя проверку теоретических знаний и практическую часть, в ходе которой участники продемонстрировали квалификацию, соблюдение технологии производства работ, правил охраны труда и владение передовыми приемами.

По итогам состязания лучшие стеклодувы получат автомобиль, телевизор и ноутбук соответственно.

Награждение пройдет в торжественной обстановке осенью.

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