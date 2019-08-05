Пензенский губернатор призвал создавать социальную инфраструктуру при строительстве жилья Экономика

Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал создавать социальную инфраструктуру параллельно со строительством многоквартирных домов.

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«Нам [...] надо активнее работать со строительными компаниями, чтобы у нас была здоровая конкуренция при комплексной застройке микрорайонов. Это касается правительства Пензенской области. Для нас очень важно, чтобы строительство объектов социально-культурного назначения не отставало от строительства самих домов», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 5 августа.

По словам Ивана Белозерцева, при решении этой задачи важно не допустить перекосов.

«Понятно, раньше времени тоже нам невыгодно строить — построили школу, а объектов нет, детей нет, и мы ждем 2–3 года. Этого допустить мы не можем. Нужны школы, детсады, поликлиники, ФАПы, амбулатории врача общей практики, магазины, конечно. Все, что необходимо, мы должны продумывать и строить параллельно», — сказал глава региона.

Он уточнил, что за это должны отвечать муниципалитеты, а региональная власть обязана контролировать процесс.