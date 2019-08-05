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Пензенский губернатор призвал создавать социальную инфраструктуру при строительстве жилья

11:45 | 05.08.2019 | Экономика

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Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал создавать социальную инфраструктуру параллельно со строительством многоквартирных домов.

Пензенский губернатор призвал создавать социальную инфраструктуру при строительстве жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нам [...] надо активнее работать со строительными компаниями, чтобы у нас была здоровая конкуренция при комплексной застройке микрорайонов. Это касается правительства Пензенской области. Для нас очень важно, чтобы строительство объектов социально-культурного назначения не отставало от строительства самих домов», — отметил он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 5 августа.

По словам Ивана Белозерцева, при решении этой задачи важно не допустить перекосов.

«Понятно, раньше времени тоже нам невыгодно строить — построили школу, а объектов нет, детей нет, и мы ждем 2–3 года. Этого допустить мы не можем. Нужны школы, детсады, поликлиники, ФАПы, амбулатории врача общей практики, магазины, конечно. Все, что необходимо, мы должны продумывать и строить параллельно», — сказал глава региона.

Он уточнил, что за это должны отвечать муниципалитеты, а региональная власть обязана контролировать процесс.

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