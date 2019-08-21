Заводы в Кузнецке, Нижнем Ломове и Городище простаивают из-за аннулирования лицензий «ОПВЗ» Экономика

Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. Три производства — в Кузнецке, Нижнем Ломове и Городище — простаивают в связи с аннулированием лицензий ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» («ОПВЗ») по инициативе Росалкогольрегулирования. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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Он напомнил, что законность аннулирования лицензий подтверждена судом кассационной инстанции.

«Высшее руководство нашей области приняло необходимые меры. Они достаточно серьезные. Мы ожидаем, что произойдет перелицензирование объектов», — сказал Андрей Бурлаков в ходе заседания комитета Законодательного собрания Пензенской области по экономической политике в среду, 21 августа.

Зампред регионального правительства предположил, что новые лицензии могут быть получены в октябре или ноябре 2019 года.

По его словам, в сложившейся ситуации предпринят ряд шагов, чтобы «не уйти с полки и не потерять рынок сбыта».

«Торговая марка на рынке сохранена, просто выпускается сейчас на другом заводе. […] Ожидаем, что в этом же году ликеро-водочные заводы наши на полную мощность заработают», — пояснил Андрей Бурлаков.

Он добавил также, что намечено принять меры по минимизации последствий аннулирования лицензий.

«Конечно, все потери нивелировать не удастся, но по максимуму это будет сделано», — подытожил зампред.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце января 2019 года Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка обратилась в суд с заявлением об аннулировании лицензий ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» на осуществление производства, хранения и поставок винных напитков без добавления этилового спирта, а также спиртных — водки, ликероводочных изделий, коньяка и других — сроком действия по 26 апреля 2021 года.

В свою очередь «Объединенные пензенские водочные заводы» подали встречное заявление о признании недействительным декабрьского решения Росалкогольрегулирования о приостановлении действия этих лицензий.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 28 февраля 2019 года в удовлетворении заявления Росалкогольрегулирования об аннулировании выданных ООО «ОПВЗ» лицензий серии РА №005788, регистрационный номер 58ПСН0007621 от 20 апреля 2018 года; серии РА №002949, регистрационный номер 58ПВН0004992 от 2 декабря 2015 года было отказано. Встречное заявление предприятия было удовлетворено, решение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28 декабря 2018 года «О приостановлении действия лицензий» признано недействительным.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2019 года решение Арбитражного суда Пензенской области было отменено, по делу принят новый судебный акт. В соответствии с ним заявление Росалкогольрегулирования об аннулировании лицензий удовлетворено, в удовлетворении встречного заявления ООО «ОПВЗ» отказано.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 15 августа 2019 года постановление апелляционной инстанции оставлено без изменения.