Суд в Казани не нашел оснований для отмены постановления об аннулировании лицензий «ОПВЗ» Экономика

Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. Арбитражный суд Поволжского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» («ОПВЗ») на постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2019 года, в соответствии с которым аннулированы две лицензии предприятия.

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Согласно материалам дела, речь идет о лицензии серии РА №005788, регистрационный №58ПСН0007621 от 20 апреля 2018 года на производство, хранение и поставку спиртных напитков — водки, ликероводочных изделий, коньяка, виски, бренди и русских традиционных напитков на натуральном сырье.

Также аннулирована лицензия серии РА №002949, регистрационный №58ПВН0004992 от 2 декабря 2015 года на производство, хранение и поставку винных напитков без добавления этилового спирта.

Обе имели срок действия по 26 апреля 2021 года.

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В своей кассационной жалобе изначально предприятие просило полностью отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить в силе решение Арбитражного суда Пензенской области от 28 февраля 2019 года.

Впоследствии заявленные требования были уточнены. Организация по-прежнему выступала за полную отмену постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, а решение первой инстанции просила изменить — в части заявления об аннулировании лицензий оставить в силе, в части встречного иска общества отказать в удовлетворении.

Изучив доводы, изложенные в кассационной жалобе, дополнении к ней и отзыве, а также заслушав представителей сторон, суд в Казани пришел к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения и отмены постановления суда апелляционного инстанции.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15 августа 2019 года вступило в законную силу.

Оно может быть обжаловано в судебную коллегию Верховного суда РФ в двухмесячный срок.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце января 2019 года Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка обратилась в суд с заявлением об аннулировании лицензий ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» на осуществление производства, хранения и поставок винных напитков без добавления этилового спирта, а также спиртных — водки, ликероводочных изделий, коньяка и других — сроком действия по 26 апреля 2021 года.

В свою очередь «Объединенные пензенские водочные заводы» подали встречное заявление о признании недействительным декабрьского решения Росалкогольрегулирования о приостановлении действия этих лицензий.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 28 февраля 2019 года в удовлетворении заявления Росалкогольрегулирования об аннулировании выданных ООО «ОПВЗ» лицензий серии РА №005788, регистрационный номер 58ПСН0007621 от 20 апреля 2018 года; серии РА №002949, регистрационный номер 58ПВН0004992 от 2 декабря 2015 года было отказано. Встречное заявление предприятия было удовлетворено, решение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 28 декабря 2018 года «О приостановлении действия лицензий» признано недействительным.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2019 года решение Арбитражного суда Пензенской области было отменено, по делу принят новый судебный акт. В соответствии с ним заявление Росалкогольрегулирования об аннулировании лицензий удовлетворено, в удовлетворении встречного заявления ООО «ОПВЗ» отказано.