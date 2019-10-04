Пензенские предприятия представили свои разработки на выставке «Рос-Газ-Экспо» Экономика

Санкт-Петербург, 4 октября 2019. PenzaNews. Предприятия, входящие в состав пензенского приборостроительного кластера «Безопасность», представили свои разработки на XXIII международной специализированной выставке «Рос-Газ-Экспо», которая организована в рамках IX Петербургского международного газового форума.

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Специалисты ООО «Научно-производственное предприятие «Промгазтехнологии» познакомили посетителей с новинкой — малогабаритной компрессорной установкой, предназначенной для заправки транспортных средств компримированным природным газом.

Представители ООО «КСР-2» продемонстрировали контрольно-измерительную аппаратуру для газа — уровнемер поплавковый байпасный.

В свою очередь сотрудники ООО «Научно-производственная фирма «Круг» презентовали вычислитель расхода нефти и нефтепродуктов «ЦифрОйл».

Выставка «Рос-Газ-Экспо» является отраслевым мероприятием, на котором демонстрируются достижения в области строительства, эксплуатации и реконструкции газотранспортных систем и систем газопотребления. С 2011 года проводится в рамках Петербургского международного газового форума.

В 2019 году работа выставки, открытие которой состоялось 1 октября, рассчитана на четыре дня.

Участие в ней пензенских предприятий организовано при поддержке ООО «Центр кластерного развития» и Минпрома региона.