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Объем инвестиций в Пензенской области по итогам года ожидается на уровне 94 млрд. рублей

15:20 | 07.10.2019 | Экономика

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Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Инвестиции в основной капитал в Пензенской области по итогам 2019 года ожидаются на уровне 94 млрд. рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Андрей Лузгин.

Объем инвестиций в Пензенской области по итогам года ожидается на уровне 94 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Объем инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2019 года — чуть больше, чем 35 млрд. рублей. В прошлом году за аналогичный период объем инвестиций был 30,1 млрд. рублей», — уточнил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 7 октября.

Андрей Лузгин пояснил, что основной объем инвестиций планируется привлечь в экономику во втором полугодии.

Первый зампред областного правительства напомнил, что по результатам 2018 года удалось достичь показателя в 87,8 млрд. рублей.

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По его словам, по итогам прошлого года доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте (ВРП) составила почти 23,5%, что ниже, чем зафиксировано в документах стратегического планирования.

«Объем инвестиций, на который мы ориентируемся — 25–26% к уровню валового регионального продукта», — сказал Андрей Лузгин.

Комментируя структуру инвестиций, он обратил внимание на то, что за первое полугодие 2019 года произошли изменения, которые «в некоторой степени тревожат».

В частности, первый зампред облправительства констатировал, что сильно возросла — почти до 47% — доля инвестиций, которые приходятся на сферу сельского хозяйства.

«Отдельные опасения вызывает снижение доли инвестиций промышленных предприятий», — добавил Андрей Лузгин.

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