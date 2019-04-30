Треть привлекаемых в Пензенскую область инвестиций приходится на АПК — губернатор Экономика

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Треть инвестиций, привлекаемых в Пензенскую область, приходится на агропромышленный комплекс. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Одним из самых эффективных способов развития региона являются инвестиции. Это основа экономического роста реального сектора. Пензенская область вышла из «кризисного пике», что позволило увеличить рост объема инвестиций более чем на 20%. Мы лидируем в округе и занимаем 11 место в России. Треть инвестиций приходится на сельское хозяйство, 25% — на промышленность, около 15% — на транспорт и логистику», — сказал он, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Пензенской области за 2018 год в ходе 20-й очередной сессии Законодательного собрания региона во вторник, 30 апреля.

Иван Белозерцев добавил, что в прошлом году было заключено пять новых инвестиционных соглашений.

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«Благодаря реализуемым соглашениям за 12 месяцев привлечено 13 млрд. рублей, создано почти 800 рабочих мест», — уточнил глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», инвестиции в основной капитал составили в Пензенской области по итогам 2018 года 87,8 млрд. рублей. Это примерно на 20% больше уровня 2017 года. Тогда объем инвестиций превышал 72 млрд. рублей.

Еще раньше — по итогам 2016 года — показатель составлял около 65 млрд. рублей.

При этом на протяжении предыдущих трех лет объем инвестиций в основной капитал не опускался ниже 82 млрд. рублей, достигнув максимума в 2015 году — 89 млрд. рублей. Этого уровня пока достичь так и не удалось.