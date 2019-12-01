«Пензадизельмаш» запустил первую эталонную линию по сборке дизелей Экономика

Пенза, 1 декабря 2019. PenzaNews. Эталонная линия по сборке дизель-генераторов 1-ПДГ4Д запущена на предприятии «Пензадизельмаш».

Фото: Prom.pnzreg.ru

Дизели используются в конструкции маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ «Брянского машиностроительного завода», который так же, как и «Пензадизельмаш», входит в состав АО «Трансмашхолдинг».

«Сборка дизель-генераторов 1-ПДГ4Д теперь осуществляется на четырех позициях эталонной линии, что позволяет выстроить их равномерную загрузку с ритмичной работой, уменьшить путь сборки и организовать бесперебойную подачу узлов. Комплектная поставка деталей и сборочных узлов осуществляется непосредственно на позиции сборки, лишние перемещения людей и материалов исключаются», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минпрома Пензенской области.

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В ведомстве отметили, что еще в июле 2013 года на заводе начали внедрять современную производственную систему «Трансмашхолдинга», направленную на максимальное сокращение всех видов потерь при обеспечении высокого качества продукции и услуг, которая качественно изменила условия труда и позволила вовлечь сотрудников в процесс модернизации.

«По мере внедрения производственной системы на «Пензадизельмаше» происходит переход от пилотных участков к выстраиванию эталонных линий производства конечного продукта. Именно эталонная линия задает ритм работы всем поставщикам — как внутренним, так и внешним. По сути, это нормальный рабочий конвейер, исключающий ненужные перемещения и трудозатраты», — пояснили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что следующим этапом станет переход на односменный режим работы с тактом выпуска 8 часов, что позволит ритмично выпускать один дизель-генератор в сутки, снизить потребление энергоресурсов и других вспомогательных затрат, а также уйти от дефицита по позициям сборки.

«В 2019 году «Пензадизельмаш» изготовит 240 дизель-генераторов 1-ПДГ4Д, 50 из них предстоит выпустить до конца года», — уточнили в ведомстве.