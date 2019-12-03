Мэрия Пензы выдала разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди ЖК «Райки» Экономика

Пенза, 3 декабря 2019. PenzaNews. Администрация Пензы выдала разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди ЖК «Райки», достройкой которого с осени 2018 года занимался холдинг «Термодом». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него, в частности, следует, что документ датирован 29 ноября.

«Дом по адресу: Пенза, улица Ключевая, 99, стал первым завершенным строительством из числа проблемных жилых комплексов, превратившихся в долгострои из-за банкротства застройщиков», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что изначально застройщиком являлось ОАО «Пензастрой», которое возводило дом с 2015 года.

«С октября 2018 года объект достраивал холдинг «Термодом», потратив на этот процесс более 140 млн. рублей», — указано в сообщении.

Первая очередь жилого комплекса «Райки» в Пензе — три подъезда дома высотой 14–16 этажей. Общая площадь 179 квартир составляет свыше 10,7 тыс. кв. метров.