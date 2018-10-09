ЖК «Райки» в Пензе будут достраивать две компании Общество

Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Компании «Термодом» и «Пенза-Стройком», по данным правительства региона, будут достраивать жилой комплекс «Райки» на улице Пушкина в Пензе, возведением которого занималась организация «Пензастрой», признанная банкротом.

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Производственно-коммерческая фирма «Термодом» займется первой очередью дома, площадь которой составляет 16,6 тыс. кв. метров. Эти три блок-секции наиболее близки к завершению: они остеклены, отделаны фасады.

Согласно предварительно достигнутой устной договоренности с правительством Пензенской области, «Термодом» будет достраивать эту часть дома в обмен на аренду участков на сумму около 100 млн. рублей на льготных условиях. В соответствии с региональным законом о поддержке обманутых дольщиков, фирме предложена земля в районе улиц Гагарина и Шмидта.

По словам генерального директора ООО «ПКФ «Термодом» Рафика Ибрагимова, в настоящее время проводится экспертиза по трещинам в фундаменте, установленные ранее маячки пока остаются на месте.

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«По кровле сейчас поднялись, посмотрели: там пластиковая заложена была ливневка, ее всю раздавило льдом», — сказал он в ходе выездного совещания на объекте во вторник, 9 октября.

Площадь второй очереди ЖК «Райки» составляет почти 11 тыс. кв. метров. Кирпичная кладка завершена не во всех секциях, эта часть здания не остеклена и не заведена под крышу.

Планируется, что работы по завершению объекта и его вводу в эксплуатацию будут выполнены за счет субсидии из регионального бюджета в размере около 306 млн. рублей.

Комментируя ситуацию со второй очередью, советник генерального директора ООО «24 этаж» Федор Тощев сообщил, что в ближайшее время будет доставлен кран, для которого сейчас обустраивают основание.

Он пояснил, что материалы подготовлены и находятся на складе.