В Пензенской области подведены итоги конкурса «Инженер года» Экономика

Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. Специально созданная комиссия определила победителей регионального конкурса «Инженер года», организованного министерством промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, в номинации «Инженер-механик» первое место занял Олег Чуфистов, представляющий Пензенский государственный технологический университет. Вторым стал Алексей Сергунов из производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко. Тройку призеров замкнул Максим Гуськов из Пензенского государственного университета.

В номинации «Инженер-электроник» победа присуждена Антону Бодыреву, который представляет научно-производственную фирму «Круг». Второй результат показал Анатолий Мельников из ПГУ, третий — Александр Гераськин из НПП «Рубин».

В номинации «Инженер-программист» не было равных представителю НПФ «Круг» Сергею Куликову. Второе место занял Константин Кирдянов из ПО «Старт» имени М.В. Проценко, третье — Михаил Бубнов из НПП «Рубин».

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Конкурс «Инженер года» призван стимулировать активность кадров, участвующих в научно-исследовательском и производственном процессах. Среди других задач — выявление элиты инженерного корпуса Пензенской области и привлечение внимания к проблеме подготовке высококвалифицированных сотрудников.

Принять участие в конкурсе могли граждане России, имеющие высшее образование, которые заняты инженерной деятельностью на предприятиях в Пензенской области. Возраст, должность, наличие ученого звания и степени значения не имели.

Конкурсная комиссия оценивала кандидатов по определенным критериям, в их числе — достижения в профессиональной деятельности, наличие научных публикаций, объектов интеллектуальной собственности, уровень работ и экономический эффект от них.

Согласно положению конкурса, денежная премия за первое место составит 57,5 тыс. рублей, за второе — 34,5 тыс. рублей, за третье — 23 тыс. рублей.