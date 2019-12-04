EN
12:48:48 Среда, 4 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области подведены итоги конкурса «Инженер года»

11:30 | 04.12.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. Специально созданная комиссия определила победителей регионального конкурса «Инженер года», организованного министерством промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

В Пензенской области подведены итоги конкурса «Инженер года». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, в номинации «Инженер-механик» первое место занял Олег Чуфистов, представляющий Пензенский государственный технологический университет. Вторым стал Алексей Сергунов из производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко. Тройку призеров замкнул Максим Гуськов из Пензенского государственного университета.

В номинации «Инженер-электроник» победа присуждена Антону Бодыреву, который представляет научно-производственную фирму «Круг». Второй результат показал Анатолий Мельников из ПГУ, третий — Александр Гераськин из НПП «Рубин».

В номинации «Инженер-программист» не было равных представителю НПФ «Круг» Сергею Куликову. Второе место занял Константин Кирдянов из ПО «Старт» имени М.В. Проценко, третье — Михаил Бубнов из НПП «Рубин».

Читайте также

В пензенском IT-колледже прошел трехдневный интенсив для разработчиков ПО и студентов

Конкурс «Инженер года» призван стимулировать активность кадров, участвующих в научно-исследовательском и производственном процессах. Среди других задач — выявление элиты инженерного корпуса Пензенской области и привлечение внимания к проблеме подготовке высококвалифицированных сотрудников.

Принять участие в конкурсе могли граждане России, имеющие высшее образование, которые заняты инженерной деятельностью на предприятиях в Пензенской области. Возраст, должность, наличие ученого звания и степени значения не имели.

Конкурсная комиссия оценивала кандидатов по определенным критериям, в их числе — достижения в профессиональной деятельности, наличие научных публикаций, объектов интеллектуальной собственности, уровень работ и экономический эффект от них.

Согласно положению конкурса, денежная премия за первое место составит 57,5 тыс. рублей, за второе — 34,5 тыс. рублей, за третье — 23 тыс. рублей.

Загрузка...
Читайте также
Кузнецкой библиотеке подарена книга «Огнеборцы Поволжья» Утин и Дерябин оценили укомплектованность аварийных бригад «Т Плюс» в Пензе
В Сердобске 1 февраля пройдет фестиваль авторской песни «Большая медведица» В Пензе ночью снег убирали около 80 единиц техники — мэрия
В Сердобске женщина ударила знакомого топором по голове Более 5 тыс. пензенских выпускников напишут итоговое сочинение
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама