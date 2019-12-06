Пензенская область направит 30 млн. рублей на подготовку форума «Инженеры будущего» Экономика

Пенза, 6 декабря 2019. PenzaNews. 30 млн. рублей будет потрачено из бюджета Пензенской области на подготовку и проведение международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего», который регион впервые примет в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Союз машиностроителей России делает вклад в размере 15 млн. рублей, от 5 млн. до 10 млн. рублей — Федеральное агентство по делам молодежи. Кроме того, предполагаются средства внебюджетных источников, привлеченные пензенским региональным отделением Союза машиностроителей России в размере до 10 млн. рублей», — сказал он в ходе первого заседания оргкомитета, состоявшегося в правительстве региона в пятницу, 6 декабря.

Губернатор уточнил, что мероприятие пройдет на территории санаторно-оздоровительного комплекса «Чистые пруды» с 11 по 22 июля.

«Региону-организатору форум «Инженеры будущего» дает возможность повысить имиджевую составляющую, привлечь дополнительные инвестиции, показать свои главные достижения, презентовать продукцию местных промышленных предприятий и создать новые деловые связи», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.