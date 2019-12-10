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В Пензе годовой план по вводу жилья выполнен на 74% — вице-мэр

12:22 | 10.12.2019 | Экономика

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Пенза, 10 декабря 2019. PenzaNews. План по вводу жилья на 2019 год выполнен в Пензе на 74%. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

В Пензе годовой план по вводу жилья выполнен на 74% — вице-мэр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках соглашения, подписанного между администрацией Пензы и правительством Пензенской области, [плановый] показатель ввода жилья в эксплуатацию составляет 500 тыс. кв. метров, из них на сегодняшний день введено 372 тыс. кв. метров», — сообщил он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 10 декабря.

По словам Магомеда Агамагомедова, до конца месяца планируется ввести в эксплуатацию 12 многоквартирных домов.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, также за оставшееся до конца года время, по прогнозу, будет сдано 16 тыс. кв. метров индивидуального жилья.

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