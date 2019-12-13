2019 год стал успешным для завода «Азия Цемент» — Айнура Кыпчакбаева Экономика

Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Уходящий год стал успешным для пензенского завода «Азия Цемент». Такое мнение выразила генеральный директор предприятия Айнура Кыпчакбаева.

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«2019 год прошел именно так, как мы планировали», — сказала она журналистам в ходе ежегодной встречи с партнерами, состоявшейся в конференц-зале отеля Azimut Hotel Penza.

По словам руководителя ООО «Азия Цемент», в текущем году удалось предпринять ряд шагов по модернизации предприятия и внести необходимые коррективы в производственные процессы, что позволило создать определенный задел на будущее.

«Мы изменили немножко наши подходы к продажам, разделили навал и тару, это тоже дало очень хороший эффект», — пояснила она.

Айнура Кыпчакбаева отметила, что об успешности выбранного курса можно судить по достигнутым объемам производства, показателям отгрузки — как железнодорожным, так и автомобильным транспортом, а также по отзывам партнеров, которые, в частности, оценили меры по улучшению клиентского сервиса.

«Азия Цемент» — современный завод по производству цемента сухим способом мощностью около 2 млн. тонн в год. Открыт в Никольском районе Пензенской области в 2014 году.

Стратегическая задача предприятия — обеспечить российский рынок цементом с высокими прочностными характеристиками и стабильными параметрами качества.

Доставка осуществляется двумя видами транспорта — автомобильным и железнодорожным. Возможна отгрузка навалом и мешками весом 50, 40 и 25 кг.

Продукция предприятия неоднократно входила в число «100 лучших товаров России».