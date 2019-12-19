Стало известно, на что пензенские власти направят грант за эффективную работу чиновников Экономика

Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. Министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева назвала основные мероприятия, на которые планируется направить средства гранта в размере почти в 874 млн. рублей, предоставленного региону из федерального бюджета за высокие показатели эффективности деятельности губернатора и органов исполнительной власти региона по итогам 2018 года.

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Она уточнила, что Пензенская область заняла в рейтинге субъектов РФ 28 место.

«Данные средства поступили в бюджет. Они имеют нецелевой характер», — пояснила глава регионального ведомства в ходе 26-й очередной сессии Законодательного собрания области, состоявшейся в четверг, 19 декабря.

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Любовь Финогеева сообщила, что 169 млн. рублей будет перечислено органам местного самоуправления, в том числе для обеспечения сохранения индикативных показателей по оплате труда педагогических работников учреждений дополнительного образования и культуры.

«Еще 75 млн. рублей направляется на дотацию на сбалансированность муниципальных бюджетов», — сказала министр.

По ее словам, 168 млн. рублей намечено потратить на финансирование муниципальных детсадов и школ.

Любовь Финогеева пояснила, что 220 млн. рублей предусмотрено для подрядчиков, которые выполнили работы, направленные на завершение строительства проблемных домов для обманутых дольщиков.

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Она пояснила, что 29 млн. рублей предлагается выделить на сферу здравоохранения, в том числе на сокращение дефицита терпрограммы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Пензенской области и выполнение обязательств по предъявленным исполнительным документам, а оставшиеся средства будут направлены на другие цели.

Также Любовь Финогеева упомянула об ином межбюджетном трансферте в размере около 79 млн. рублей, который Пензенская область получила на поощрение управленческих команд.

«Предлагается направить две трети этого объема на поощрение муниципальных команд — 52 млн. [рублей], треть — 27 млн. [рублей] — на региональные команды. Соответствующие нормативные акты подготовлены, согласованы с прокуратурой Пензенской области, будут приняты в установленном порядке», — резюмировала министр.