Принят бюджет Кузнецка на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов Экономика

Кузнецк, 27 декабря 2019. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Кузнецка Пензенской области приняли бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

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Общий объем доходов утвержден в сумме 1 млрд. 862 млн. 452 тыс. рублей, расходов — 1 млрд. 910 млн. 452 тыс. рублей. Дефицит прогнозируется на уровне 48 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, основная доля расходов приходится на социально-культурную сферу.

В первоочередном порядке планируется финансировать расходы на выплату зарплат представителям бюджетной сферы, перечисление налогов и предоставление мер социальной поддержки.

Предусмотрены денежные средства на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды, на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт центральной библиотеки имени А.Н. Радищева, на строительство станции обезжелезивания воды и ряд других проектов.