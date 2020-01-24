Мэр Кузнецка высказал несколько идей по развитию мебельного кластера Экономика

Кузнецк, 24 января 2020. PenzaNews. Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский высказал несколько идей по развитию мебельного кластера.

Фото: Gorodkuzneck.ru

Так, он предложил, чтобы специалисты предприятий совместными усилиями разработали единый бренд, который будет узнаваем далеко за пределами города.

«Мы зарегистрируем его как товарный знак, расходы возьмем на себя и потом всем мебельным предприятиям предоставим бесплатно в пользование. Это должно стать объединяющей торговой маркой», — сказал мэр в ходе встречи с представителями местных производств, состоявшейся в минувший четверг, 23 января.

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Сергей Златогорский выразил надежду на то, что единый бренд поможет позиционировать Кузнецк как мебельную столицу.

Он также выступил за внедрение практики подготовки кадров по целевому принципу, когда молодой человек будет точно знать, куда он впоследствии пойдет работать.

Кроме того, мэр Кузнецка озвучил инициативу по строительству дома для начинающих мебельщиков.

«По такому пути идут предприятия Пензы, деньги вкладываются и потом возвращаются трудом и специалистами. Я готов в этом плане вам помочь. У нас есть несколько муниципальных земельных участков, которые можно использовать под эту идею. Там есть коммуникации, поэтому жилье будет недорогим», — цитирует Сергея Златогорского пресс-служба администрации города.