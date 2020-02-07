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Полномочия пензенского бизнес-омбудсмена Карима Кузахметова прекращены досрочно

14:39 | 07.02.2020 | Экономика

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Пенза, 7 февраля 2020. PenzaNews. Полномочия бизнес-омбудсмена Пензенской области Карима Кузахметова, занимавшего эту должность с 2013 года, прекращены досрочно на основании его письменного заявления. Соответствующее постановление депутаты Законодательного собрания региона приняли в ходе 27-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 7 февраля.

Полномочия пензенского бизнес-омбудсмена Карима Кузахметова прекращены досрочно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Спикер регионального парламента Валерий Лидин поблагодарил Карима Кузахметова за работу, вручил ему почетную грамоту Законодательного собрания Пензенской области и пожелал успехов «на новом поприще в Москве».

«Я надеюсь, что мы еще услышим лестные отзывы о его работе уже на уровне федеральном», — сказал он.

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В свою очередь Карим Кузахметов, обращаясь к присутствующим, отметил, что защита прав предпринимателей была для него не работой, а образом жизни на протяжении более чем 6 лет.

«Я всегда старался следовать букве закона. Там, где нужно было руководствоваться не законом, а какими-то другими эмоциями, всегда руководствовался тем, что подсказывает мне совесть», — пояснил он.

Карим Кузахметов выразил признательность всем, кто помогал в создании института уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области, и отдельно поблагодарил тех, кто мешал в этом.

«Именно эти люди помогли нам укрепиться», — подчеркнул он, добавив, что будет с теплотой вспоминать данный этап своей жизни.

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