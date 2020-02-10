Бизнесмен, намеревавшийся построить аквапарк в Пензе, отказался от этой идеи Экономика

Пенза, 10 февраля 2020. PenzaNews. Потенциальный инвестор, рассматривавший возможность строительства аквапарка в Пензе, принял решение отказаться от реализации данного проекта. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, не уточнив при этом, о каком бизнесмене идет речь.

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«Хотелось бы, чтобы аквапарк был построен в Пензенской области. Да, был интересант, один из предпринимателей, у которого такая мысль была, но потом он от этой идеи отказался», — сказал глава региона в ходе онлайн-трансляции в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 10 февраля.

Иван Белозерцев подчеркнул, что строить аквапарк в Пензе за бюджетный счет не планируется.

«Будем предлагать инвесторам. Если инвестор изъявит желание, то мы выделим землю, окажем ему помощь в реализации его проекта. По идее-то, он [аквапарк], конечно, нужен», — отметил губернатор.