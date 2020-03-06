На пензенском «МедИнже» в рамках нацпроекта повысят производительность труда Экономика

Пенза, 6 марта 2020. PenzaNews. Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «МедИнж», выпускающее в Пензе высокотехнологичные изделия медицинского назначения, вступило в национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

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Как отметил министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин, данный проект является своевременным и нужным, в связи с чем он призвал сотрудников не оставаться безучастными.

«Я надеюсь, что на вашем предприятии с участием специалистов Федерального центра компетенций [в сфере производительности труда] получится найти узкие места и сделать образцовый поток, который обеспечит вам более комфортные и легкие условия», — сказал он в ходе совещания, посвященного старту реализации проекта.

В свою очередь управляющий ЗАО «НПП «МедИнж» Сергей Евдокимов отметил, что предприятие, отметившее свое 25-летие год назад, за годы работы стало лидером в производстве имплантируемых медицинских изделий.

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«В России других таких предприятий нет. Если говорить про клапаны [сердца], мы вытеснили практически всех иностранцев. [...] Мы пришли к такой ситуации, что из маленького предприятия стали потихоньку приближаться к взрослому образу жизни, перевалили уже за 1 млрд. [рублей] реализации, и здесь перед нами стоят уже совершенно иные задачи, к которым мы начали готовиться», — пояснил он.

В числе приоритетных направлений Сергей Евдокимов назвал расширение производственных площадей за счет ввода нового здания, строительство которого завершается, управление финансами и повышение производительности труда.

Руководитель предприятия уточнил, что в качестве пилотного потока выбрано производство транскатетерного клапана, поскольку оно является высокотехнологичным, предусматривает участие большого количества специалистов и пересечение различных процессов.

Сергей Евдокимов обратил внимание на то, что нацпроект дает возможность не только усовершенствовать производство, оптимизировав отдельные операции и повысив квалификацию сотрудников, но и открывает новые перспективы для дальнейшего развития.

«Бюджет выделяет, если мы все хорошо сделаем, кредит на серьезную сумму на закупку оборудования для оснащения нашего нового производства, в общем-то, под цивилизованный, европейский процент, не как у нас в России. Под 1% [годовых] на 5 лет. Это вполне терпимые условия», — уточнил управляющий ЗАО «НПП «МедИнж».

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Комментируя цели, поставленные перед предприятием в рамках нацпроекта, Сергей Евдокимов сообщил журналистам, что объемы производства протеза клапана сердца с транскатетерной системой доставки планируется увеличить с 200 штук за последние 4 года до 250-ти в 2020-м, а в ближайшие три года достичь показателя в 1–1,5 тыс. изделий.

«Мы создали уникальный клапан, который устанавливается в сердце без разреза человека, без остановки сердца. Этот клапан единственный в России. В мире его делают пока только в США», — пояснил он, отметив, что запуск изделия в массовое производство требует значительных интеллектуальных затрат.

«Мы за три года должны увеличить нашу производительность труда на 30%. [...] Надеемся в ближайшее время расширить объемы производства как минимум в два раза с учетом нового корпуса, который мы вводим в эксплуатацию, и в течение ближайших 5 лет выйти на серьезный экспорт по всему миру», — сказал он.