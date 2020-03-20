Международный форум «Инженеры будущего» не состоится в очном формате из-за коронавируса Экономика

Пенза, 20 марта 2020. PenzaNews. IX международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», который планировалось провести в Пензенской области на территории гостиничного комплекса «Чистые пруды» с 11 по 22 июля, в очном формате не состоится. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Союза машиностроителей России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время прорабатывается возможность проведения IX форума «Инженеры будущего – 2020» в ином формате», — сказали в общероссийской общественной организации.

По словам заместителя председателя Союза машиностроителей России Владимира Гутенева, каждый из форумов дает регионам возможность привлечения новых партнеров в инвестиционной, научной и туристической сферах, для спикеров и участников является площадкой для выстраивания деловых контактов и реализации совместных проектов, а для организаторов это всегда вызов.

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«Считаю непростой, но вполне реальной задачей с учетом новых обстоятельств изменить формат и провести мероприятие 2020 года, используя при этом современные платформы для обучения и коммуникации», — отметил он.

Форум «Инженеры будущего» — летний образовательный лагерь для представителей мирового инженерного сообщества.

На 12 дней около 1,5 тыс. молодых инженеров, конструкторов и технологов в одном из регионов России собираются вместе, чтобы творчески провести время и поучиться у ведущих специалистов в области развития современных технологий. Возраст участников мероприятия составляет 20–35 лет. Результатом их двухнедельного погружения в деловую и образовательную программы является разработка и реализация проектов, направленных на развитие машиностроения.

Ежегодно участниками мероприятия становятся представители более чем 400 промышленных компаний, а также аспиранты и студенты 85 вузов из 70 регионов РФ. Особенностью форума является широкое международное участие. За время проведения его посетили более 100 делегаций из 48 стран.