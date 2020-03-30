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Определены победители конкурса «Экспортер года Пензенской области»

09:00 | 30.03.2020 | Экономика

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Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Итоги конкурса «Экспортер года Пензенской области» подведены в регионе.

Определены победители конкурса «Экспортер года Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области, ООО «СтанкоМашСтрой» признано победителем в номинации «Экспортер года в сфере промышленности».

ООО «Агро Эко» отмечено в категории «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса».

Лучшим экспортером в сфере услуг признано ООО «Научно-производственное предприятие «Геотек».

ООО «Охранная техника» стало победителем в номинации «Экспортер с самой обширной географией экспорта».

«Прорывом года» признано ООО «Ванюшкины сладости».

ООО «ЛСД Электроникс» удостоены победы в категории «Экспортер года в сфере высоких технологий».

Компании будут награждены дипломами и сертификатами на участие в международном выставочно-ярмарочном или конгрессном мероприятии на территории России или за пределами страны с индивидуальным стендом.

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