В Пензенской области пока не планируют разрешать работать салонам красоты и СТО Экономика

Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Салоны красоты и станции технического обслуживания (СТО) пока не планируется включать в число организаций, которые могут продолжать свою деятельность в Пензенской области, несмотря на ограничения, введенные в регионе в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Хочется открыть, но пока ситуация не позволяет», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в круглом зале областного правительства во вторник, 14 апреля.

Читайте также

Необходимости введения карантина в Пензенской области пока нет — губернатор

Иван Белозерцев выразил опасение, что открытие салонов красоты приведет к вспышке заболеваемости, а возобновление работы СТО побудит некоторых жителей нарушить режим самоизоляции и использовать нерабочие дни для ремонта личного транспорта.

«Только станция открывается, [...] так сразу поедут. Тормозные колодки не менял с осени прошлого года, и все ходило. Сейчас находится дома, времени много, надо приехать на станцию техобслуживания, раз она работает. Приехал на станцию техобслуживания, подхватил коронавирус, привез ребенку, привез супруге, а если живут с родителями, привез родителям. И потом чего делать?» — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан. Жителям можно выходить из дома в ближайший магазин, аптеку, выгуливать собак и выносить мусор.