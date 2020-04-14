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Необходимости введения карантина в Пензенской области пока нет — губернатор

16:50 | 14.04.2020 | Общество

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Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Оснований для введения в Пензенской области карантина из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) пока нет. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев.

Необходимости введения карантина в Пензенской области пока нет — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день я не вижу в этом необходимости. [...] Пока нет необходимости», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в круглом зале областного правительства во вторник, 14 апреля.

По словам Ивана Белозерцева, для введения такого рода ограничительных мероприятий должна произойти вспышка заболеваемости, при которой больницы перестанут справляться с потоком пациентов.

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«Пока этого нет, и очень хорошо, потому что карантин — это более жесткие меры, более жесткая изоляция», — отметил глава региона.

Он выразил мнение, что на данный момент «меры, которые приняты, достаточные».

Вместе с тем Иван Белозерцев обратил внимание на то, что если до последнего времени в Пензенской области не наказывали граждан, не соблюдающих режим самоизоляции, то теперь они будут привлекаться к предусмотренной законодательством ответственности.

«Мы уже приступили к этой работе по составлению протоколов об административном правонарушении. Те, которые не понимают, будут наказываться и будут платить за это деньги», — подчеркнул губернатор.

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