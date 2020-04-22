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Внешнеторговый оборот Пензенской области за I квартал 2020 года превысил 133 млн. долларов

11:05 | 22.04.2020 | Экономика

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Пенза, 22 апреля 2020. PenzaNews. Внешнеторговый оборот Пензенской области за I квартал 2020 года составил, по предварительным данным, 133 млн. 398 тыс. долларов, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-секретарь Саратовской таможни Анатолий Полубояров.

Внешнеторговый оборот Пензенской области за I квартал 2020 года превысил 133 млн. долларов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сальдо торгового баланса Пензенской области сложилось положительное и составило 18 млн. 126 тыс. долларов», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что объем экспорта достиг 75 млн. 762 тыс. долларов, импорта — 57 млн. 636 тыс. долларов.

Пресс-секретарь Саратовской таможни пояснил, что оборот внешней торговли Пензенской области со странами дальнего зарубежья составил 97 млн. 288 тыс. долларов: экспорт — 49 млн. 89 тыс. долларов, импорт — 48 млн. 199 тыс. долларов; со странами СНГ — 36 млн. 111 тыс. долларов: экспорт — 26 млн. 674 тыс. долларов, импорт — 9 млн. 437 тыс. долларов.

«В товарной структуре экспорта Пензенской области преобладали: машиностроительная продукция — 49% от общего объема экспорта, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 26%, металлы и изделия из них — 8%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 4%, продукция химической промышленности — 4%. В импорте товаров ведущее место занимали: машиностроительная продукция — 47% от общего объема импорта, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 17%, продукция химической промышленности, каучук — 14%, металлы и изделия из них — 12%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 7%», — сказал Анатолий Полубояров.

Он добавил, что при экспорте регион сотрудничает с торговыми партнерами в 57 странах, включая Алжир, Казахстан, Украину, Белоруссию, Латвию и другие; при импорте — с 54, в том числе с Китаем, Германией, США, Белоруссией, Францией, Бразилией, Украиной, Турцией и другими.

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