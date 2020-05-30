Пензастат зафиксировал рост реальных денежных доходов населения в I квартале на 2,5% Экономика

Пенза, 30 мая 2020. PenzaNews. Реальные денежные доходы населения Пензенской области в январе-марте 2020 года выросли на 2,5% по сравнению с I кварталом 2019-го, реальные располагаемые денежные доходы — на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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По информации Пензастата, денежные доходы населения, по оценке, составили в январе-марте 2020 года 83,7 млрд. рублей, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Денежные доходы в расчете на душу населения в I квартале текущего года достигли в Пензенской области 21 тыс. 360 рублей 90 копеек, рост к аналогичному периоду прошлого года — 5,5%.

Потребительские расходы в расчете на душу населения увеличились на 4,7% до 19 тыс. 215 рублей 80 копеек.

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Денежные доходы населения включают в себя оплату труда наемных работников, доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и прочие денежные поступления.

Реальные денежные доходы населения — относительный показатель, исчисленный путем деления индекса номинального размера денежных доходов населения на индекс потребительских цен за соответствующий временной период.

Реальные располагаемые денежные доходы характеризуют номинальные денежные доходы населения (за вычетом обязательных платежей), скорректированные на индекс потребительских цен.

Среднедушевые денежные доходы (потребительские расходы) населения (в месяц) исчисляются делением годового объема денежных доходов (потребительских расходов) на 12 и на среднегодовую численность населения.