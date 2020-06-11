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Стоимость пакета мер поддержки пензенской экономики оценивается в 3 млрд. рублей

16:27 | 11.06.2020 | Экономика

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Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Стоимость регионального пакета мер поддержки экономики Пензенской области в условиях пандемии коронавируса оценивается примерно в 3 млрд. рублей. Об этом губернатор Иван Белозерцев проинформировал президента России Владимира Путина в ходе рабочей встречи, состоявшейся в режиме видеоконференции в четверг, 11 июня.

Стоимость пакета мер поддержки пензенской экономики оценивается в 3 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы серьезно работаем над решениями, которые позволят минимизировать последствия пандемии в экономике региона. Принят и реализуется региональный пакет мер поддержки бизнеса. Его стоимость для бюджета — порядка 3 млрд. рублей», — сказал он.

Иван Белозерцев пояснил, что, в частности, максимально снижены ставки по упрощенной системе налогообложения, по налогу на имущество организаций, предоставлены льготы арендодателям, снизившим платежи для своих арендаторов.

«Но, безусловно, главной является та поддержка, что оказывается нашим предпринимателям со стороны федерального центра. Уже проведена реструктуризация 560 кредитов субъектам малого предпринимательства на сумму более 5 млрд. рублей. На выплату зарплат одобрено 250 беспроцентных кредитов на сумму более 480 млн. рублей. Это весьма положительно влияет на восстановление деловой активности и социальную поддержку населения», — отметил губернатор.

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