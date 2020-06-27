Власти Пензы временно освободили некоторые субъекты МСП от платы за размещение НТО Экономика

Пенза, 27 июня 2020. PenzaNews. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие в Пензе реализацию непродовольственной группы товаров в нестационарных торговых объектах, которые были вынуждены приостановить свою деятельность в период введенных в связи с коронавирусом ограничений, будут освобождены от платы за размещение НТО на срок действия режима повышенной готовности.

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Соответствующая льгота установлена решением Пензенской городской думы, принятым в ходе 11-й очередной сессии, состоявшейся в минувшую пятницу, 26 июня.

В соответствии с документом, администрация Пензы должна будет обеспечить заключение в течение пяти рабочих дней с даты обращения субъекта МСП дополнительное соглашение к договору на размещение НТО.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту решения гордумы, под данную меру поддержки подпадают предприниматели, заключившие договоры на размещение восьми нестационарных торговых объектов. Сумма недополученных доходов бюджета по ним составит более 51 тыс. рублей в месяц.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.