EN
19:04:28 Суббота, 27 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 739 случаев заражения коронавирусом, 4 тыс. 438 человек выписаны, 38 пациентов умерли

Власти Пензы временно освободили некоторые субъекты МСП от платы за размещение НТО

09:20 | 27.06.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 27 июня 2020. PenzaNews. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие в Пензе реализацию непродовольственной группы товаров в нестационарных торговых объектах, которые были вынуждены приостановить свою деятельность в период введенных в связи с коронавирусом ограничений, будут освобождены от платы за размещение НТО на срок действия режима повышенной готовности.

Власти Пензы временно освободили некоторые субъекты МСП от платы за размещение НТО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующая льгота установлена решением Пензенской городской думы, принятым в ходе 11-й очередной сессии, состоявшейся в минувшую пятницу, 26 июня.

В соответствии с документом, администрация Пензы должна будет обеспечить заключение в течение пяти рабочих дней с даты обращения субъекта МСП дополнительное соглашение к договору на размещение НТО.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту решения гордумы, под данную меру поддержки подпадают предприниматели, заключившие договоры на размещение восьми нестационарных торговых объектов. Сумма недополученных доходов бюджета по ним составит более 51 тыс. рублей в месяц.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.

Новости партнеров
Читайте также
Владимир Мутовкин поздравил пензенскую молодежь с праздником «Локомотив-Пенза» в Москве обыграл ЦСКА
В Беково вынесен приговор по делу о смерти мужчины, получившего удар топором по голове В Пензенской области вступил в силу приговор по делу о ДТП с двумя погибшими
Пенсионерка из Пензы лишилась 265 тыс. рублей в надежде заработать на бирже В Пензе начата проверка по факту ДТП, в котором пострадал ребенок
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама