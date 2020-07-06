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Пензенская область получит 34 млн. рублей на создание временных рабочих мест

11:39 | 06.07.2020 | Экономика

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Пенза, 6 июля 2020. PenzaNews. Денежные средства в размере 34 млн. 57,6 тыс. рублей будут выделены Пензенской области из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Пензенская область получит 34 млн. рублей на создание временных рабочих мест. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Распределение более 4 млрд. рублей среди регионов утверждено распоряжением правительства РФ №1726-р.

Согласно тексту документа, благодаря этим средствам в стране планируется организовать временное трудоустройство 26,1 тыс. работников, находящихся под риском увольнения, и общественные работы для 54,6 тыс. человек, обратившихся в органы службы занятости.

«Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства России.

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В нем уточняется, что денежные средства на эти цели будут выделены из резервного фонда правительства РФ, а контролировать их целевое использование предстоит Роструду.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

За апрель в Пензенской области число безработных выросло почти на 6 тыс. человек — с 5 тыс. 238 до 11 тыс. 203.

Общее число незанятых граждан, состоящих на учете в службе занятости, к концу апреля достигло в регионе 14 тыс. 179.

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