Пензенская область получит 34 млн. рублей на создание временных рабочих мест Экономика

Пенза, 6 июля 2020. PenzaNews. Денежные средства в размере 34 млн. 57,6 тыс. рублей будут выделены Пензенской области из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

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Распределение более 4 млрд. рублей среди регионов утверждено распоряжением правительства РФ №1726-р.

Согласно тексту документа, благодаря этим средствам в стране планируется организовать временное трудоустройство 26,1 тыс. работников, находящихся под риском увольнения, и общественные работы для 54,6 тыс. человек, обратившихся в органы службы занятости.

«Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства России.

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В нем уточняется, что денежные средства на эти цели будут выделены из резервного фонда правительства РФ, а контролировать их целевое использование предстоит Роструду.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

За апрель в Пензенской области число безработных выросло почти на 6 тыс. человек — с 5 тыс. 238 до 11 тыс. 203.

Общее число незанятых граждан, состоящих на учете в службе занятости, к концу апреля достигло в регионе 14 тыс. 179.