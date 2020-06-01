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Глава пензенского Минтруда прокомментировал рост безработицы

10:43 | 01.06.2020 | Экономика

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Пенза, 1 июня 2020. PenzaNews. Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан прокомментировал рост безработицы в регионе на фоне пандемии коронавируса.

Глава пензенского Минтруда прокомментировал рост безработицы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Значительный рост регистрируемой безработицы связан с увеличением максимального размера пособия по безработице до минимального размера оплаты труда [12 тыс. 130 рублей], а также требованием постановления Российской Федерации для получения пособия на детей из малообеспеченных семей», — сказал он в ходе совещания, которое провел губернатор Иван Белозерцев в режиме видеоконференцсвязи в понедельник, 1 июня.

Он пояснил, что об этом свидетельствует структура безработных, в которой, по его словам, «преобладают неработающие или работавшие ранее неофициально, в том числе 54% — это женщины».

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«По данным мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, на 29 мая были уволены в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности штата работников 581 человек, из них 61 человек — это в наших моногородах: Сердобск, Мокшан, Заречный, Никольск. В принципе, эта ситуация соответствует уровню прошлого года», — отметил Алексей Качан.

Министр добавил, что «высокая доля безработных обусловлена и характерной для всей страны тенденцией старения населения, ухудшения возрастной структуры».

Алексей Качан уточнил, что, по официальной информации, в регионе имеется 10 тыс. 315 вакансий.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 14 июня предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

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