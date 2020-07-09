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Штрафы за нарушения в сфере оборота алкоголя за полгода превысили 1,4 млн. рублей

13:20 | 09.07.2020 | Экономика

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Пенза, 9 июля 2020. PenzaNews. Штрафы на сумму более 1,4 млн. рублей назначены за нарушения в сфере оборота алкогольной продукции по результатам проверок, проведенных сотрудниками управления Роспотребнадзора по Пензенской области в январе-июне 2020 года.

Штрафы за нарушения в сфере оборота алкоголя за полгода превысили 1,4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства в четверг, 9 июля, юридические лица оштрафованы на 620 тыс. рублей, должностные лица и индивидуальные предприниматели — на 780,5 тыс. рублей.

«В I полугодии 2020 года надзорные мероприятия за соблюдением обязательных требований при реализации алкогольной продукции осуществлены на 193 объектах потребительского рынка. Из них нарушения выявлены при 105 проверках», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что среди наиболее часто регистрируемых нарушений — несоблюдение требований к условиям хранения и реализации продукции, продажа пива с истекшим сроком годности, нахождение в торговых залах алкоголя в транспортной упаковке, отсутствие или неправильное оформление вывесок и другие.

«Приняты меры по пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. Виновные привлечены к административной ответственности, в том числе 48 юридических лиц, 81 должностное лицо и ИП», — поясняется в сообщении.

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