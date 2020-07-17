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Сергей Васянин завершил обучение по программе «Мастер государственного управления для руководителей»

14:59 | 18.07.2020 | Экономика

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Пенза, 18 июля 2020. PenzaNews. Исполнительный директор ГК «Флагман», советник губернатора Нижегородской области Сергей Васянин, который в 2019 году стал единственным победителем конкурса «Лидеры России» от Пензенской области, получил сертификат об успешном окончании образовательной программы Высшей школы госуправления РАНХиГС «Мастер государственного управления для руководителей» («Executive Master in Public Management»).

Сергей Васянин завершил обучение по программе «Мастер государственного управления для руководителей». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в защите итоговых проектов, которая состоялась накануне в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске, приняли участие восемь команд, составленных из победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Все они прошли стажировку в регионах.

Подмосковная команда, в которую входил Сергей Васянин, представила кейс «Модель создания и финансирования транспортно-пересадочных узлов в Московской области». Членам аттестационной комиссии необходимо было оценить, насколько реализуемы и хорошо проработаны предложенные решения.

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По словам ректора РАНХиГС Владимира Мау, программа обучения госслужащих с учетом нынешних условий должна будет усилить цифровой компонент в экономике страны.

«Именно этот тренд я вижу сейчас в период пандемии — это все, что связано с управлением в условиях цифровизации. А второе — это человекоцентричность. Сейчас экономические программы, все, что мы обсуждаем, сдвигается к вопросу развития человека — образование, здравоохранение», — сказал он.

«Госуправление должно быть технологичным, и в центре должен быть человек. Экономический рост не является целью, целью является рост благосостояния. Это очень важный сдвиг последнего времени», — подчеркнул Владимир Мау.

Программа «Мастер государственного управления для руководителей» реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС второй год. Ее выпускниками стали 60 молодых управленцев и представителей бизнеса из регионов России. Программа направлена на подготовку современных топ-менеджеров в сфере государственного управления, общественных институтов и НКО.

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