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Васянин назвал одним из главных результатов «Лидеров России» возможность работать с Никитиным

20:19 | 25.03.2020 | Политика

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Нижний Новгород, 25 марта 2020. PenzaNews. Исполнительный директор ГК «Флагман» Сергей Васянин, назначенный советником губернатора Нижегородской области, назвал одним из главных результатов конкурса «Лидеры России – 2019», по итогам которого он стал единственным победителем от Пензенской области, возможность работать с Глебом Никитиным.

Васянин назвал одним из главных результатов «Лидеров России» возможность работать с Никитиным. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Главным результатом конкурса, помимо мощнейшего сообщества единомышленников по всей стране и гранта на образование, для меня стала возможность работать с наставником из числа лучших управленцев страны. Я очень ценю опыт, который получил в работе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным», — сказал Сергей Васянин.

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По его словам, глава региона «собирает лучших в свою команду» и любое взаимодействие «использует максимально эффективно, вкладываясь в людей».

«Еще один победитель проекта «Лидеры России» и наставляемый Глеба Сергеевича [Никитина] — Владимир Туровцев — тоже привлечен им к работе в регионе», — цитирует Сергея Васянина пресс-служба правительства Нижегородской области.

Конкурс «Лидеры России» — один из флагманских проектов автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», указ о создании которой президент РФ Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

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