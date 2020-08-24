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В Пензенской области планируется продлить налоговые каникулы для начинающих ИП

10:29 | 24.08.2020 | Экономика

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Пенза, 24 августа 2020. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий продление периода действия налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах, при применении упрощенной и патентной систем налогообложения, внесен в Законодательное собрание Пензенской области.

В Пензенской области планируется продлить налоговые каникулы для начинающих ИП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В случае его принятия данная льгота перестанет действовать не 1 января 2021 года, как это предусмотрено региональным законом №2684-ЗПО, а 1 января 2024-го.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту за подписью министра экономики Пензенской области Сергея Капралова, налоговые каникулы оказались востребованы в регионе.

«За период действия налоговых каникул количество предпринимателей, воспользовавшихся преференцией по упрощенной системе налогообложения, возросло в 3,8 раза и в 2,5 раза — по патентной», — говорится в ней.

В пояснительной записке добавляется, что принятие законопроекта не потребует дополнительных затрат из бюджета Пензенской области, поскольку его действие распространяется только на вновь зарегистрированных ИП.

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