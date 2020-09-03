EN
15:03:45 Четверг, 3 сентября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Эко Шлюз» стал четвертым резидентом ТОР «Заречный»

13:05 | 03.09.2020 | Экономика

Печать

Заречный, 3 сентября 2020. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Эко Шлюз» стало четвертым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» в Пензенской области.

«Эко Шлюз» стал четвертым резидентом ТОР «Заречный». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Инвестиционный проект подразумевает производство туннельных дезинфекторов для обеззараживания верхней одежды и открытых кожных покровов человека. Планируется, что производство будет организовано на мощностях градообразующего предприятия АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени M.B. Проценко», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства экономики Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что проект предполагает привлечение инвестиций в размере 20,4 млн. рублей и создание 18 новых рабочих мест.

Постановление правительства России №785 о создании территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» было подписано 5 июля 2018 года.

В 2019 году статус резидентов получили компании «Атоммаш», «Зарпласт» и «Стандартстрой». По информации управляющей компании «Атом-ТОР», общий объем инвестиций составляет почти 380 млн. рублей, создано свыше 200 рабочих мест.

Новости партнеров
Читайте также
В Неверкинском районе организована проверка по факту гибели мужчины в ДТП Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 11 районах
Мирослав Мацейко прибудет в расположение пензенского «Дизеля» в ближайшее время ППО ЭВТ вступило в проект по повышению производительности труда
В Пензенской области за сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом, 80 человек выписаны Пензенские прокуроры выявили около 12 тыс. нарушений в сфере уголовно-правовой статистики
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама