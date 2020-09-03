«Эко Шлюз» стал четвертым резидентом ТОР «Заречный» Экономика

Заречный, 3 сентября 2020. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Эко Шлюз» стало четвертым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» в Пензенской области.

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«Инвестиционный проект подразумевает производство туннельных дезинфекторов для обеззараживания верхней одежды и открытых кожных покровов человека. Планируется, что производство будет организовано на мощностях градообразующего предприятия АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени M.B. Проценко», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства экономики Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что проект предполагает привлечение инвестиций в размере 20,4 млн. рублей и создание 18 новых рабочих мест.

Постановление правительства России №785 о создании территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» было подписано 5 июля 2018 года.

В 2019 году статус резидентов получили компании «Атоммаш», «Зарпласт» и «Стандартстрой». По информации управляющей компании «Атом-ТОР», общий объем инвестиций составляет почти 380 млн. рублей, создано свыше 200 рабочих мест.