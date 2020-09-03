Пензенские мастера представили свои работы на выставке «Формула рукоделия» в Москве Экономика

Пенза, 3 сентября 2020. PenzaNews. Десять представителей сферы народно-художественных промыслов и ремесел Пензенской области стали участниками выставки «Формула рукоделия», которая начала свою работу в Москве в четверг, 3 сентября.

Фото: ООО «ЦКР»

Ознакомиться с региональной экспозицией можно в павильоне №57 ВДНХ на первом этаже.

Мастера привезли деревянные, гончарные и скорняжные изделия. Кроме того, представлены такие направления, как художественное валяние, вязание, вышивка и бисероплетение. Помимо этого, посетителей выставки ждет знакомство с абашевской игрушкой.

Участие пензенцев в «Формуле рукоделия» организовано центром поддержки народно-художественных промыслов и ремесел Пензенской области, который действует на базе ООО «Центр кластерного развития».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в «ЦКР», впервые в состав делегации региона вошли самозанятые граждане.

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Работа выставки «Формула рукоделия» рассчитана на четыре дня. Мероприятие объединяет представителей всех уровней российской индустрии рукоделия от небольших мастерских до крупных компаний-производителей.

На первом этаже павильона №57 ВДНХ посетители могут ознакомиться с творчеством мастеров, студий и деятельностью интернет-магазинов, на втором — с материалами для работы, продукцией различных компаний.

У гостей мероприятия есть возможность приобрести понравившиеся изделия, у ремесленников — принять участие в мастер-классах и конкурсах.